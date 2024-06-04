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BofA çip üreticilerinin hisseleri için tarih verdi

Bank of America (BofA), çip üreticilerinin hisselerinin 2026 ortasına kadar zirve yapmayacağını inandıklarını belirtti.

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2024 09:13

Son Güncelleme Tarihi 04 Haziran 2024 09:14

Bank of America, yarı iletken sektöründe yukarı yönlü hareketin sona ermekten çok uzak olduğunu ve yapay zeka momentumunun bu hisse senetlerindeki yukarı hareketi 2026 ortalarında zirveye taşıyacağını söyledi.

Yapay zeka çılgınlığı piyasaları ilk ele geçirdiğinden beri, yarı iletkenleri takip eden SOX endeksi gösterge endeksleri geride bıraktı ve halihazırda yılbaşından bugüne %26 artış gösterdi. Banka, S&P 500 ile karşılaştırıldığında, 4 ila 5 kat primle işlem gördü.

BofA analistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, ABD seçimleri ya da para politikası gibi yakın vadeli tetikleyicilerden bir geri çekilme gelebileceğini, ancak yükselişte kalmak için iyi bir neden olduğunu ifade ettiler. Analistler, "Bu, çip endüstrisinin genellikle bir düşüş döngüsü yaşadıktan sonra 10 çeyreklik bir yükseliş yaşamasından kaynaklanıyor ki bu da yeni başlayan bir model. Mevcut yükseliş döngüsü 23'ün sonlarında başladı, bu yüzden sadece 3. çeyrekteyiz, bu da 26E'nin ortalarına kadar muhtemelen güç anlamına geliyor. Bununla birlikte, çip stokları (SOX) döngü bükülmesinden 6-9 ay önce yön değiştirir, bu nedenle yarı mamuller potansiyel olarak 2Y25 civarında veya bundan bir yıl sonra zirveye ulaşabilir" değerlendirmesini yaptılar.

3 YATIRIM TEMASI ÖNERDİ

Geçen yılki envanter düzeltmesinin ardından sektörün 2025'te çift haneli yıllık satış büyümesine doğru hızlanmasının beklendiğini belirten BofA, "Bu ralliyi yakalamaya çalışan yatırımcılar için fayda sağlayacak üç yatırım teması önerdi: bulut bilişim, otomobiller ve karmaşıklık.

"İlk olarak Nvidia, Broadcom'un yanı sıra en iyi seçimdir" diyen Bank of America, her ikisi için de büyük bir yukarı yönlü potansiyel görüyor ve her biri için 1.500 ve 1.680 dolar fiyat hedefine sahip.

Bankaya göre, günümüzün küresel BT harcamalarının yaklaşık %5'ini ya da 260 milyar dolarını veri merkezi sistemleri oluşturuyor. Ancak 2028 yılına kadar bu rakam 360 milyar dolara çıkabilir.

"Bu arada, otomobil endüstrisinde çiplerin artan önemi NXP Semiconductors gibi hisse senetlerini artıracaktır" diye BofA'nın NXP içinfiyat hedefi 320 dolar.

Banka, "Endüstriyel/otomotiv çip hisseleri daha az kalabalık ve CY25E'ye daha kolay karşılaştırmalarla yapay zekadan uzak çeşitlendirme sunuyor. Envanter düzeltmesinin sona ermesi, CY25E'de sağlam çifte satış büyümesini destekleyebilir" değerlendirmesini de yaptı.

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