Bank of America (BofA) stratejistlerine göre, yatırımcılar 2008 finansal krizinden bu yana en kötümser hale gelirken neredeyse tüm varlık sınıflarından çıkış yaparak nakde geçiş yapıyor.

Banka, EPFR Global verilerini esas alarak geçtikleri bir bilgi notunda 21 Eylül'e kadar olan haftada küresel hisse senedi fonlarından 7,8 milyar dolarlık çıkış yaşandığını ve 30,3 milyar dolarlık nakde geçişin olduğunu kaydetti.

Veriler tahvil fonlarında 6,9 milyar dolarlık kayıp yaşandığını altından çıkışın ise 400 milyon dolar olduğunu gösterdi.

Michael Hartnett liderliğindeki stratejistler geçtikleri bir bilgi notunda yatırımcı güveninin "tartışmasız" şekilde 2008 krizinden bu yana en kötü dönemini yaşadığını ve devlet tahvillerindeki kayıpların 1920'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını yazdı.

BOFA GÖSTERGELERİ AYI PİYASASINA İŞARET EDİYOR

BofA stratejistleri bankanın özel boğa ve ayı göstergelerinin maksimum düşüş seviyesini işaret ettiğini ve nakit, emtia ve dalgalanmaların tahvil ve hisse senetlerinden daha iyi performans göstermeye devam ettiğini görüyorlar.

Enflasyon ve artan faizlere ilişkin endişeler, Fed'in agresif faiz artırımları ekonomiyi resesyona sürüklese bile para politikasını sıkılaştırma kararlılığını yumuşatmayacağına dair işaretler üzerine bu hafta derinleşti.

Küresel risk varlıkları, S&P 500 Endeksi'nin son altı haftada beşinci kez haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanmasıyla ve beklenenden daha güçlü bir artış sezonunun ardından yaz boyunca elde ettiği kazançları neredeyse silmesiyle yeniden sarsıldı.

DÜŞÜŞÜN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Hartnett, sıkılaşan finansal koşullar, artan jeopolitik riskler ve küresel büyümeye ilişkin kötüleşen görünüm nedeniyle ABD hisse senetlerinde değerlemelerin baskı altın kalmasıyla düşüşün devam etmesini bekliyor.

Ünlü stratejistin öngörüsü, kurumsal kazançlar için S&P 500'ün mevcut seviyesinin yüzde 7 altında 3 bin 300 ila 3 bin 500 puan arasında işlem görmesi gerektiğine işaret ediyor.

Goldman Sach stratejistleri de Perşembe günü ABD gösterge endeksi için yılsonu hedeflerini düşürürken faiz oranlarının görünümündeki yukarı yönlü sert değişimin değerlemeleri üzerinde baskı kuracağı konusunda uyarıda bulundular.

BofA'nın bilgi notuna göre Avrupa'da hisse senedi fonları art arda 32. haftada çıkış kaydetti. ABD'de büyük sermaye girişi olurken, değer, büyüme ve küçük yatırım fonlarının hepsine çıkış gözlendi.

Sektör bazında ise gayrimenkul 400 milyon dolar ile en büyük artışı görürken finans ve tüketici hisseleri en büyük çıkışları yaşadı.