Bank of America Corp stratejistleri, ABD hisse senedi rallisinin şimdiden fazlasıyla yol aldığını ve ekonomik büyümenin yılın ikinci yarısında çökmesi durumunda yatırımcıların acımasız düşüşlerle karşı karşıya kalacağını söylüyor.

RESESYON RİSKİ HİSSELERDE BASKI YARATIYOR

Michael Hartnett liderliğindeki ekip, geçtikleri bilgi notunda "en sancılı işlemler" her zaman "ertelenen kıyametlerle geldiğini kaydetti. Ekip riskin, enflasyonun önümüzdeki birkaç ay içinde tekrar alevlenmesi ve ABD ekonomisinin yılın ilk altı ayında dirençli kalmasının ardından 2023'ün ikinci yarısında daha derin bir resesyonla karşı karşıya kalması olduğunu belirtti.

EPFR Global verilerine yer verilen nota göre, küresel sermaye fonlarına son dört haftada 44,7 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Hisse senetleri, 2023'ün başından bu yana enflasyonun soğuduğuna dair işaretler, Çin'in yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik ve yavaşlayan ekonomilerin küresel merkez bankalarını faiz artışlarını durdurmaya zorlayacağına dair umutlarla yükseldi.

Cuma günü, veriler ABD'deki işverenlerin Ocak ayında beklenenden daha fazla iistihdam sağladığını gösterirken, işsizlik oranı 53 yılın en düşük seviyesine geriledi ve Fed'in son dönemdeki en agresif sıkılaştırma kampanyasına rağmen işgücü piyasasının direncini vurguladı. ABD vadeli hisse senetleri de düşüşünü sürdürdü.

Hartnett, yatırımcılara S&P 500'ü en son kapanışından yüzde 0,5 daha yüksek olan 4 bin 200 puanın üzerine çıktığında satmaya başlamalarını tavsiye ediyor.

Stratejist göstergenin 14 Şubat'tan önce ilk çeyreğin en yüksek seviyelerine ulaşmasını bekliyor. Hartnett 2023'ün ilk üç ayında yaptığı dibe vurma öngörüsü henüz gerçekleşmemiş olsa da, geçen yıl boyunca haklı olarak düşüş eğilimindeydi.

Hartnett paylaştığı görüşünde yalnız değil. Morgan Stanley'den Michael Wilson hisse senedi rallisine akın eden yatırımcıların Fed'e doğrudan meydan okudukları için hayal kırıklığına uğrayacağı uyarısında bulunmuştu.

JPMorgan Chase & Co.'dan Marko Kolanovic hisse senetlerinin yükseldiği ve bir çöküşe hazırlandığı dönemde ekonominin bir çöküşe doğru ilerlediğini belirtti.

1 Şubat'a kadar olan haftada diğer akışlar arasında, Avrupa hisse senetleri üçüncü haftada 21 milyon dolarlık girişler görürken, yatırımcılar gelişen piyasa hisse senetlerine 7,7 milyar dolar aktardı. ABD hisse senetlerinede finans ve enerji liderliğinde 6,7 milyar dolarlık pozitif akışa sahipken, yatırımcılar sağlık hizmetleri ve gayrimenkulden kaçtı. Tahvil tarafında ise 7,8 milyar dolarlık giriş gözlendi.