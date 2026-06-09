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BofA’dan kritik uyarı: ABD borsasında ayı piyasası riskleri güçleniyor

Bank of America Securities (BofA), ABD hisse senedi piyasalarında ayı piyasasına işaret eden göstergelerin giderek arttığını açıkladı. Savita Subramanian liderliğindeki strateji ekibi tarafından 5 Haziran’da yayımlanan değerlendirmede, yatırımcıların karşı karşıya olduğu risklerin arttığına dikkat çekilerek “kâr realizasyonu zamanı gelmiş olabilir” mesajı verildi.

Oluşturma Tarihi 09 Haziran 2026 09:22

BofA stratejistlerine göre, geçmiş piyasa zirvelerinde görülen ayı piyasası sinyallerinin yaklaşık yüzde 70'i son dönemde yeniden ortaya çıktı. Subramanian, S&P 500 Endeksi'nin takip edilen 20 değerleme göstergesinin 17'sinde istatistiksel olarak pahalı seviyelerde bulunduğunu, sekiz göstergede ise teknoloji balonu dönemindeki değerlemelerin bile üzerine çıktığını belirtti.

Analizde tüketici güveni, ekonomik büyüme beklentileri, birleşme ve satın alma faaliyetleri, kredi stresi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi (SLOOS) gibi birçok veri dikkate alındı. Mayıs ayında yayımlanan son SLOOS sonuçları, tüketici talebindeki zayıflamanın sürdüğüne işaret etti.

BofA'ya göre yüksek fiyat-kazanç oranına sahip hisselerin düşük çarpanlı hisselere kıyasla belirgin şekilde daha güçlü performans göstermesi, piyasadaki spekülatif eğilimlerin arttığını gösteriyor. Son üç aylık dönemde S&P 500 içerisindeki en iyi ve en kötü performans gösteren hisseler arasındaki getiri farkı, pandemi sonrası dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.

Bazı büyük teknoloji şirketlerinin kaldıraç, sermaye yapısı ve değerleme açısından güçlü görünümünü koruduğu belirtilse de, birçok temel göstergenin Kasım 2024'ten bu yana bozulduğu ifade edildi. Özellikle nakit akışı dönüşümünün yatay seyretmesi, yatırım notlu borçlanma ve hisse arzlarının artması, hisse geri alımlarındaki yavaşlama ve sermaye harcamalarındaki yükseliş dikkat çekiyor.

Subramanian, büyük ölçekli şirketlerde işletme nakit akışına oranla sermaye harcamalarının yıl sonuna kadar yüzde 40 seviyelerinden yüzde 100'e yaklaşmasının beklendiğini vurguladı. Ayrıca piyasada görülen sert fiyat hareketlerinin, artan oynaklığın ve kırılganlığın habercisi olabileceği uyarısında bulundu.

Buna rağmen BofA, endeks genelinde temkinli duruşunu korurken bazı bireysel hisselerde fırsatlar bulunduğunu düşünüyor. Kurum, piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 endeksine yönelik temkinli yaklaşımını sürdürse de seçici hisse yatırımlarının öne çıkabileceğini belirtiyor.

BofA'nın yıl sonu için S&P 500 hedefi 7.100 puan seviyesinde bulunuyor. Endeks haftanın ilk işlem gününü yaklaşık 7.406 puandan tamamladı.

Öte yandan Morgan Stanley stratejisti Mike Wilson, geçtiğimiz hafta yaşanan satış dalgasını sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendirdi. Wilson'a göre piyasalar mart ayındaki dip seviyelerden sonra sürekli yükseliş gösteremez ve boğa piyasasının yıl sonuna kadar devam edebilmesi için belirli düzeltmeler kaçınılmaz. Morgan Stanley, S&P 500'ün yıl sonunda 8.000 puan seviyesine ulaşacağı yönündeki beklentisini koruyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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