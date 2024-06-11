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BOJ'ın tahvil alımlarını azaltması bekleniyor

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) aylık tahvil alımlarını azaltmaya başlama kararı vermesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 11 Haziran 2024 09:15

Son Güncelleme Tarihi 11 Haziran 2024 09:32

Reuters anketine katılan ekonomistlerin yaklaşık üçte ikisi, Japonya Merkez Bankası'nın bu haftaki politika toplantısında aylık tahvil alımını azaltmaya başlamaya karar vereceğini ve nihayetinde şişen bilançosunu küçültmek için önemli bir ilk adım atacağını söyledi.

Bulgular, ekonomistlerin çoğunluğunun, diğer büyük merkez bankalarının çoğunun gevşeme eğiliminde olduğu bir dönemde, Japon merkez bankasının para politikasını sıkılaştırmak için muhtemelen beklenenden daha erken bir zamanda zemin hazırladığına ikna olduğunu gösteriyor.

BOJ politika yapıcıları tahvil alımını yavaşlatmanın yolları üzerinde kafa yoruyorlar ve Cuma günü sona erecek iki günlük politika belirleme toplantısı öncesinde yeni bir yönlendirme sunabilirler.

3-7 Haziran tarihleri arasında yapılan ankete göre ekonomistlerin yaklaşık üçte ikisi ya da 32 ekonomistin 20'si BOJ'un tahvil alımı konusunda bir karar vereceğini öngörüyor. Bu oran Mayıs ayındaki %41'lik orana ya da 27 kişiden 11'ine göre keskin bir artış gösterdi.

BOJ'UN BİLANÇOSU JAPONYA EKONOMİSİNİN YAKLAŞIK 1,3 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Norinchukin Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Takeshi Minami, "Fiyatlarda %2'lik bir artışın ulaşılabilir olduğuna karar verildiği için artık büyük ölçekli devlet tahvili alımlarına devam etmek için bir neden yok," dedi.

BOJ'un bilançosu 750 trilyon yen (4,77 trilyon dolar) ile Japonya ekonomisinin yaklaşık 1,3 katı büyüklüğünde.

Meiji Yasuda Araştırma Enstitüsü ekonomisti Kazutaka Maeda, BOJ'un bu ay tahvil alımlarını geri çekmeyi ele almaması halinde yen üzerindeki satış baskısının yenilenme riskinin de artacağını söyledi.

Ekonomistlerin %16'lık bir azınlığı Merkez Bankası'nın kararı Temmuz ayındaki politika toplantısında alacağını söylerken, %9'luk bir kesim Eylül ayını işaret etti. Geri kalanlar ise Ekim ayında ya da sonrasında bir zamanı seçti. Bir kişi BOJ'un tahvil alım hızını yakın zamanda azaltmayacağını söyledi.

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