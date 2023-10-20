CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1 düşüşle 7.691,02 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,42 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Oluşturma Tarihi 20 Ekim 2023 10:36

Son Güncelleme Tarihi 20 Ekim 2023 10:36

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,01 puan azalışla ve yüzde 1 değer kaybederek 7.691,02 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22 ve holding endeksi yüzde 0,88 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,42 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 7.769,03 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, söz konusu seyirde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dünkü açıklamalarında para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini dile getirmesinin etkisinin de olduğunu söyledi.

Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini kaydederek, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, kasım toplantısından sonraki süreç için belirsizlikler devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.650 ve 7.500 seviyelerinin destek, 7.840 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında 19 Ekim 2023 15:49
Yabancılar 12,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 12,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı 19 Ekim 2023 15:03
Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 751,4 milyar lira oldu Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 751,4 milyar lira oldu 19 Ekim 2023 14:35
Ekonomistlerin küresel enflasyon beklentileri düştü Ekonomistlerin küresel enflasyon beklentileri düştü 19 Ekim 2023 14:00
Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor 19 Ekim 2023 10:13
ABD’ye net sermaye girişi arttı: Çin tahvilinde erime sürüyor ABD'ye net sermaye girişi arttı: Çin tahvilinde erime sürüyor 19 Ekim 2023 09:29
Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu 19 Ekim 2023 09:28
Fed/Bej Kitap: ABD daha yumuşak bir genişleme gösterebilir Fed/Bej Kitap: ABD daha yumuşak bir genişleme gösterebilir 19 Ekim 2023 09:26
Altının gramı 1.757 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gramı 1.757 lira seviyesinden işlem görüyor 19 Ekim 2023 10:50
ABD’de mimarlık firmaları endeksi düştü ABD'de mimarlık firmaları endeksi düştü 19 Ekim 2023 09:24
Japonya’da ithalat azaldı Japonya'da ithalat azaldı 19 Ekim 2023 09:13
Fed üyesinden faiz açıklaması: Daha fazla veri toplanabilir Fed üyesinden faiz açıklaması: Daha fazla veri toplanabilir 19 Ekim 2023 09:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,81
%0,3812
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
998,32
%-0,1684
EURO
996,80
%-0,3198
DOLAR
1.002,93
%0,2926
ALTIN
932,59
%-6,7415
BORSA
1.011,95
%1,1945
EURO
1.007,54
%0,7543
DOLAR
1.042,62
%4,2615
ALTIN
1.011,55
%1,1545
BORSA
1.025,95
%2,5952
EURO
1.040,82
%4,0816
DOLAR
1.782,37
%78,237
ALTIN
2.022,36
%102,2363
BORSA
1.617,57
%61,7567
EURO
1.497,60
%49,7597
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler