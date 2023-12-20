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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 düşüşle 7.717,18 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2023 10:20

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2023 10:20

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,68 puan azalışla ve yüzde 0,11 değer kaybıyla 7.717,18 puana indi.

Bankacılık endeksi yatay bir seyir izlerken, holding endeksi yüzde 0,17 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile spor oldu.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kaybıyla 7.725,86 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmeye devam etmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Öte yandan, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayımladığı Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporunda, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirdi.

Mayıs seçimlerinin ardından daha Ortodoks politikalara dönüşün kredi açısından olumlu olduğu belirtilen raporda, önemli makroekonomik dengesizliklerin azaltılmasının zaman alacağı aktarıldı.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de CB tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.600 puanın destek, 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydettİ.

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