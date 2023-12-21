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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 düşüşle 7.657,03 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 21 Aralık 2023 10:09

Son Güncelleme Tarihi 21 Aralık 2023 10:09

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,81 puan azalışla ve yüzde 0,08 değer kaybıyla 7.657,03 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 artarken, holding endeksi yüzde 0,01 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybederek 7.662,85 puandan tamamladı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce varlıklarını azaltmak istemesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, politika faizine ilişkin kararın yanında politika metnindeki yönlendirmelerin de önemini vurgulayarak, buradan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

Öte yandan, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.590 ve 7.500 puanın destek, 7.700 ve 7.810 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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