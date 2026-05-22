CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,50 azalışla 12.966,26 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2026 10:05

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,05 değer kaybederek 13.163,88 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 197,63 puan ve yüzde 1,50 azalışla 12.966,26 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 1,51 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,08 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 5,05 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleri küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Bölgede gerilimlerin önceki haftalara göre sakin kalmayı sürdürmesi tarafların her an anlaşma sağlayabileceğine ilişkin iyimserliklerin sürmesine katkı verirken, müzakerelere ilişkin risklerin devam etmesi, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel beklenti anketi, ticaret dengesi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 12.600 ve 12.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Çalışanlar grev kararını erteledi! Teknoloji deviyle büyük anlaşmazlık Çalışanlar grev kararını erteledi! Teknoloji deviyle büyük anlaşmazlık 21 Mayıs 2026 12:01
ECB: Yüksek enflasyonun kalıcı olduğuna dair işaret yok, faiz artışı gündemde! ECB: Yüksek enflasyonun kalıcı olduğuna dair işaret yok, faiz artışı gündemde! 21 Mayıs 2026 11:50
Almanya ve Fransa’da özel sektör daralıyor: İran savaşı etkisiyle PMI verileri sert geriledi Almanya ve Fransa’da özel sektör daralıyor: İran savaşı etkisiyle PMI verileri sert geriledi 21 Mayıs 2026 11:13
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 21 Mayıs 2026 10:53
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 21 Mayıs 2026 10:16
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 21 Mayıs 2026 10:10
Fed’den kripto ve fintech şirketlerine ödeme sistemi erişimi: Yeni ödeme hesabı modeli geliyor Fed’den kripto ve fintech şirketlerine ödeme sistemi erişimi: Yeni “ödeme hesabı” modeli geliyor 21 Mayıs 2026 09:37
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 21 Mayıs 2026 09:32
JPMorgan CEO’sundan faiz uyarısı: Riskler hafife alınmamalı JPMorgan CEO’sundan faiz uyarısı: “Riskler hafife alınmamalı” 21 Mayıs 2026 09:26
Dünyada kömür çelişkisi: Kapasite rekor, üretim düşük Dünyada kömür çelişkisi: Kapasite rekor, üretim düşük 21 Mayıs 2026 09:20
Küresel piyasalarda savaş ve enerji gündemi öne çıkıyor Küresel piyasalarda savaş ve enerji gündemi öne çıkıyor 21 Mayıs 2026 08:54
Japonya’nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı Japonya’nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı 21 Mayıs 2026 08:37
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.163,8800 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13163,88 Yüksek 13163,88
Açılış
45,7479 Değişim 0,1936 Son veri saati:
Düşük 45,5801 Yüksek 45,7737
Açılış
53,0919 Değişim 0,3000 Son veri saati:
Düşük 52,9519 Yüksek 53,2519
Açılış
6.658,6430 Değişim 58,044 Son veri saati:
Düşük 6629,464 Yüksek 6687,508
Açılış
112,3405 Değişim 1,9262 Son veri saati:
Düşük 111,4438 Yüksek 113,37
Açılış
BİST En Aktif Hisseler