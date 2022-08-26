Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,16 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 3.154,93 puan ile tarihi zirvesini gördü.

EN FAZLA KAZANDIRAN YÜZDE 1,69'LA İLETİŞİM OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,41 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,69'la iletişim oldu.