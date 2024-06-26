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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 10.680,50 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2024 10:04

Son Güncelleme Tarihi 26 Haziran 2024 10:05

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,51 puan artarak 10.680,50 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 artarken, holding endeksi yüzde 0,04 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,75 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,34 ile tekstil ve deri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYİR İZLİYOR

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 azalışla 10.679,98 puandan tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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