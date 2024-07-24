CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselişle 11.092,63 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 24 Temmuz 2024 10:02

Son Güncelleme Tarihi 24 Temmuz 2024 10:03

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,10 puan ve yüzde 0,03 artarak 11.092,63 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri içerisinde en çok kazandıran yüzde 0,63 ile taş, toprak, en fazla kaybettiren yüzde 0,23 ile iletişim oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 11.089,53 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'nin büyük şirketlerinin açıkladıkları bilançolarda şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalmasıyla artan satış baskısı sonrası küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini belirterek, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, politika metninde "enflasyonla mücadele konusunda kararlı olunduğu" mesajı verildi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.150 ve 11.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Mercer yatırım yetkilisinden Fed öngörüsü Mercer yatırım yetkilisinden Fed öngörüsü 23 Temmuz 2024 09:10
Google’dan önemli çerez kararı Google'dan önemli çerez kararı 23 Temmuz 2024 09:00
Hazine 2 yıl vadeli kira sertifikası ihraç edecek Hazine 2 yıl vadeli kira sertifikası ihraç edecek 23 Temmuz 2024 08:55
Euro Bölgesi’nde kamu borcu yükseldi Euro Bölgesi'nde kamu borcu yükseldi 22 Temmuz 2024 15:43
Hazine 2 ihalede 43,7 milyar lira borçlandı Hazine 2 ihalede 43,7 milyar lira borçlandı 22 Temmuz 2024 15:22
Emtia piyasasında ABD seçimleri, Çin ve Brezilya etkisi görüldü Emtia piyasasında ABD seçimleri, Çin ve Brezilya etkisi görüldü 22 Temmuz 2024 11:18
Brent petrolde ABD etkisi sürüyor Brent petrolde ABD etkisi sürüyor 22 Temmuz 2024 10:12
Çin Merkez Bankası gösterge faiz oranlarını indirdi Çin Merkez Bankası gösterge faiz oranlarını indirdi 22 Temmuz 2024 09:11
ECB üyesi Makhlouf: Faiz indirimi için acele edilmiyor ECB üyesi Makhlouf: Faiz indirimi için acele edilmiyor 22 Temmuz 2024 09:08
Citi: Çin MB’nin faiz indirimleri oyunu değiştirici olamaz Citi: Çin MB'nin faiz indirimleri oyunu değiştirici olamaz 22 Temmuz 2024 09:05
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 23 Temmuz 2024 13:13
Biden’ın yarıştan çekilmesi ons altına değer kazandırdı Biden'ın yarıştan çekilmesi ons altına değer kazandırdı 22 Temmuz 2024 09:01
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,80
%0,1798
ALTIN
1.000,00
%0
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
997,20
%-0,2797
EURO
1.313,90
%31,3902
ALTIN
1.136,84
%13,6835
DOLAR
1.002,23
%0,223
BORSA
1.138,25
%13,825
EURO
1.391,82
%39,1823
ALTIN
1.147,94
%14,7941
DOLAR
1.029,54
%2,9539
BORSA
1.166,94
%16,6939
EURO
2.351,44
%135,1443
ALTIN
1.758,89
%75,8888
DOLAR
1.658,18
%65,8178
BORSA
1.803,24
%80,3237
EURO
BİST En Aktif Hisseler