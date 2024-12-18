CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2024 10:07

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2024 10:08

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,01 puan ve yüzde 0,04 azalışla 10.007,26 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,57 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kazanarak 10.011,27 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, Fed'in bu akşamki para politikası kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor 16 Aralık 2024 16:36
Çin’de bütçe gelirleri 11 ayda yıllık bazda azaldı Çin'de bütçe gelirleri 11 ayda yıllık bazda azaldı 16 Aralık 2024 16:07
Almanya’da şirketler 2025’ten umutsuz Almanya'da şirketler 2025'ten umutsuz 16 Aralık 2024 14:12
ECB Başkanı’ndan daha fazla faiz indirimi sinyali geldi ECB Başkanı'ndan "daha fazla faiz indirimi" sinyali geldi 16 Aralık 2024 13:26
FED faiz indirimine ne zaman başlayacak? Uzmanlar yorumladı FED faiz indirimine ne zaman başlayacak? Uzmanlar yorumladı 16 Aralık 2024 12:49
Emtia piyasasında neler oluyor? Emtia piyasasında neler oluyor? 16 Aralık 2024 12:01
Çin ekonomisinde iç talepteki zayıflığın etkisi sürüyor Çin ekonomisinde iç talepteki zayıflığın etkisi sürüyor 16 Aralık 2024 11:52
Küresel piyasalarda karışık seyir Küresel piyasalarda karışık seyir 16 Aralık 2024 10:21
Çin’de konut fiyatlarında olumlu değişim Çin'de konut fiyatlarında olumlu değişim 16 Aralık 2024 09:14
Petrol faiz kararı öncesi geriledi Petrol faiz kararı öncesi geriledi 16 Aralık 2024 09:06
Bitcoin yeniden rekor kırdı! Bitcoin fiyatı kaç dolar oldu? Bitcoin yeniden rekor kırdı! Bitcoin fiyatı kaç dolar oldu? 16 Aralık 2024 08:58
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek Hazine yarın iki ihale düzenleyecek 15 Aralık 2024 10:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler