CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.961,99 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2025 10:02

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazanarak 10.962,02 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,03 puan azalışla 10.961,99 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,87 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi yatırımcıların temkinli duruşu ve kar realizasyonu eğilimiyle karışık seyrederken, gözler bugün Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Çin, AB süt ürünleri soruşturmasını uzattı Çin, AB süt ürünleri soruşturmasını uzattı 18 Ağustos 2025 16:06
Hazine 28,1 milyar lira borçlandı Hazine 28,1 milyar lira borçlandı 18 Ağustos 2025 16:02
Avro Bölgesi haziranda dış ticaret fazlası verdi Avro Bölgesi haziranda dış ticaret fazlası verdi 18 Ağustos 2025 15:47
Kısa vadeli dış borç stoku azaldı Kısa vadeli dış borç stoku azaldı 18 Ağustos 2025 10:38
Altının gramı 4 bin 405 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 405 liradan işlem görüyor 18 Ağustos 2025 10:17
Brent petrolün varili 65,79 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,79 dolardan işlem görüyor 18 Ağustos 2025 09:46
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 18 Ağustos 2025 09:33
ABD’de sanayi üretimi Temmuz’da geriledi ABD'de sanayi üretimi Temmuz'da geriledi 15 Ağustos 2025 16:59
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor 15 Ağustos 2025 14:58
Hazine haftaya 4 devlet tahvili ve 1 kira sertifikası ihraç edecek Hazine haftaya 4 devlet tahvili ve 1 kira sertifikası ihraç edecek 15 Ağustos 2025 11:29
Barclays: Japonya’nın ekonomik büyümesinde iç talep öne çıkacak Barclays: Japonya'nın ekonomik büyümesinde iç talep öne çıkacak 15 Ağustos 2025 08:52
Çin ekonomisi net yavaşlama işaretleri gösterdi Çin ekonomisi net yavaşlama işaretleri gösterdi 15 Ağustos 2025 08:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler