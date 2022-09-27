Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,05 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 3.272,20 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90'la ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,89'la finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel çapta azalan risk iştahının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket etti ve günü yüzde 0,65 değer kaybıyla 3.260,15 puandan tamamladı.

YUKARI ADIM KURALI BUGÜNKÜ SEANSTA DA DEVAM EDECEK

Bu arada Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-26 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini bildirdi.

Analistler, merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından küresel pay piyasalarında gözlenen negatif seyrin devam ettiğini söyledi.