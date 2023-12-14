Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,38 puan artışla ve yüzde 1,24 değer kazancıyla 7.622,69 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,95 ve holding endeksi yüzde 1,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kaybıyla 7.529,31 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirterek, banka yetkililerinin ise faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemediğini aktardı.

Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise düşüş eğiliminde hareket etmeyi sürdürürken, dün 316,8 baz puanla 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, 15 Aralık Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini anımsatarak, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda ve not görünümünde iyileştirme yapabileceği ihtimalinin fiyatlamalara olumlu yansıdığını bildirdi.

Ayrıca, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası varlıklarla ilgili açıkladıkları raporlara her gün bir yenisi eklenirken, dün de Deutsche Bank'ın hazırladığı "CEEMEA Strateji Notları" raporunda TL'de carry trade fırsatının öne çıktığı belirtildi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları, ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.