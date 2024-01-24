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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 yükselişle 7.982,71 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2024 10:16

Son Güncelleme Tarihi 24 Ocak 2024 10:16

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,65 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 7.982,71 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile sigorta olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybıyla 7.950,06 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazanmasının risk iştahını beslese de, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, İsveç'in, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.060 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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