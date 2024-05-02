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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 10.097,39 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2024 10:03

Son Güncelleme Tarihi 02 Mayıs 2024 10:03

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,64 puan ve yüzde 0,51 artarak 10.097,39 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,09 ile tekstil deri olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,95 ile spor oldu.

Salı günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 azalışla 10.045,74 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

Politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu ifade eden Powell, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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