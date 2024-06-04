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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 10.576,56 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2024 10:05

Son Güncelleme Tarihi 04 Haziran 2024 10:08

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,76 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.576,56 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,27 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,13 ile metal eşya makina oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 artışla 10.556,80 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

TCMB'NİN SWAP HARİÇ NET REZERVLERİ ARTIYA GEÇTİ

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024'ten itibaren 66,5 milyar dolarlık iyileşmeyle 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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