CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 10.322,45 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 07 Haziran 2024 10:26

Son Güncelleme Tarihi 07 Haziran 2024 10:27

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,76 puan ve yüzde 0,42 artarak 10.322,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,99 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,17 ile sigorta oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 azalışla 10.279,69 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ülkede açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

KKM EN GÜÇLÜ DÜŞÜNÜ KAYDETTİ

Öte yandan, dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Mayıs haftasında 94,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 9 milyar 935,7 milyon dolarla Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Böylece yurt dışında yerleşikler 2012'den bu yana ilk kez 10 hafta üst üste DİBS'te alım tarafında yer aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık verilerine göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta yaklaşık 37 milyar lira azalarak, 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü düşüşünü kaydetti.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
ECB’den en az bir faiz indirimi daha bekleniyor ECB'den en az bir faiz indirimi daha bekleniyor 06 Haziran 2024 16:00
Yabancılar 528,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 528,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı 06 Haziran 2024 15:49
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı 06 Haziran 2024 15:14
Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor 06 Haziran 2024 15:04
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar nisanda geriledi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda geriledi 06 Haziran 2024 13:29
Rusya Merkez Bankası Başkanı: Küresel ekonomiye entegre olmalıyız Rusya Merkez Bankası Başkanı: Küresel ekonomiye entegre olmalıyız 06 Haziran 2024 13:11
OPEC’ten küresel petrol talebi öngörüsü OPEC'ten küresel petrol talebi öngörüsü 06 Haziran 2024 13:01
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 06 Haziran 2024 10:45
SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşile döndü! 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını kaç TL? SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşile döndü! 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını kaç TL? 06 Haziran 2024 10:44
Petrolde Fed etkisi Petrolde Fed etkisi 06 Haziran 2024 09:57
Küresel piyasalar ECB’nin faiz kararına odaklandı Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı 06 Haziran 2024 09:38
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Haziran 2024 13:31
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,75
%0,2747
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
995,73
%-0,4274
EURO
994,12
%-0,5879
DOLAR
1.272,06
%27,2064
ALTIN
980,97
%-1,9035
BORSA
1.115,90
%11,59
EURO
1.110,23
%11,0228
DOLAR
1.347,50
%34,7504
ALTIN
1.000,27
%0,0273
BORSA
1.144,03
%14,4026
EURO
1.121,08
%12,1075
DOLAR
2.276,57
%127,6567
ALTIN
1.913,33
%91,3333
BORSA
1.767,83
%76,783
EURO
1.717,72
%71,7723
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler