CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 10.909,45 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 05 Temmuz 2024 10:24

Son Güncelleme Tarihi 05 Temmuz 2024 10:24

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,89 puan ve yüzde 0,34 artarak 10.909,45 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,18 ile gıda içecek olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,03 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı ve kimya oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 artışla 10.872,56 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, dünya genelinde yoğunlaşan seçim takvimi ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasalarının sıkı olduğuna ilişkin endişeleri rahatlatabileceği tahmin edilirken, tarım dışı istihdamın geçen ay 190 bin kişi artmış olduğu öngörülüyor.

Mayıs ayı tarım dışı istihdamının 272 bin olduğunu hatırlatan analistler, beklentiler dahilinde gerçekleşecek olası verilerin iş gücü piyasasındaki soğumanın yavaş yavaş başladığına işaret edebileceğini bildirdi.

Analistler, bu durumun Fed'in politika alanını rahatlatabileceğini ifade ederek, bankanın gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaların daha da somutlaşabileceğini aktardı.

Banka yetkililerinin son dönemdeki açıklamalarında temkinli tavrını koruduğunu belirten analistler, bugün açıklanacak istihdam raporunun Fed yetkililerinin de karar alma sürecini kolaylaştırabilecek önemde olduğunu ifade etti.

Analistler, tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri setindeki kalemlerden alınacak sinyallerin fiyatlamalar üzerindeki önemine değinerek, söz konusu verilerin yayınlanmasıyla piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,8 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,8 trilyon lira oldu 04 Temmuz 2024 14:48
Rusya Merkez Bankası dijital ruble projesini genişletecek Rusya Merkez Bankası dijital ruble projesini genişletecek 04 Temmuz 2024 13:42
Faiz indirimi baskısı İsviçre frangını zayıflatıyor Faiz indirimi baskısı İsviçre frangını zayıflatıyor 04 Temmuz 2024 13:39
Japonya son 4 mali yıldır vergi gelirlerini artırıyor Japonya son 4 mali yıldır vergi gelirlerini artırıyor 04 Temmuz 2024 13:29
AB Çin ithalatına ek vergi kararını yürürlüğe koydu AB Çin ithalatına ek vergi kararını yürürlüğe koydu 04 Temmuz 2024 13:25
Emtia piyasası yılın ilk yarısında zirvelere oynadı Emtia piyasası yılın ilk yarısında zirvelere oynadı 04 Temmuz 2024 11:07
Almanya’da fabrika siparişlerinde düşüş sürüyor Almanya'da fabrika siparişlerinde düşüş sürüyor 04 Temmuz 2024 10:34
Talep belirsizliği Brent petrolün fiyatını düşürdü Talep belirsizliği Brent petrolün fiyatını düşürdü 04 Temmuz 2024 10:11
ABD’de araç satışlarındaki artış yavaşladı ABD'de araç satışlarındaki artış yavaşladı 04 Temmuz 2024 09:10
Faiz beklentileri S&P 500’ü yukarı taşıdı Faiz beklentileri S&P 500'ü yukarı taşıdı 04 Temmuz 2024 09:01
ASELSAN ile SSB arasında 109,7 milyon dolarlık anlaşma ASELSAN ile SSB arasında 109,7 milyon dolarlık anlaşma 03 Temmuz 2024 15:47
Japonya’da ücret artışı 33 yılın en yüksek seviyesinde Japonya'da ücret artışı 33 yılın en yüksek seviyesinde 03 Temmuz 2024 13:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,63
%0,363
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
998,57
%-0,1429
EURO
997,23
%-0,2771
DOLAR
1.276,10
%27,6096
ALTIN
1.036,80
%3,6795
BORSA
1.115,90
%11,59
EURO
1.119,21
%11,9212
DOLAR
1.351,78
%35,1775
ALTIN
1.029,91
%2,9911
BORSA
1.144,03
%14,4026
EURO
1.130,15
%13,0147
DOLAR
2.283,78
%128,3784
ALTIN
1.807,49
%80,7487
BORSA
1.767,83
%76,783
EURO
1.731,62
%73,1623
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler