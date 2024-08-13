CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 9.842,18 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2024 10:04

Son Güncelleme Tarihi 13 Ağustos 2024 10:04

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,62 puan ve yüzde 0,14 artışla 9.842,18 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 0,03 ile turizm ve holding oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 değer kaybederek 9.828,56 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Dünya genelinde enflasyon endişeleri yerini yavaş yavaş resesyon korkusuna bırakırken, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin tamamen ortadan kalkmaması varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlıyor.

Bugün yurt içinde gözler açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 152,4 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 22 milyar 756 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Britanya’nın en büyük şirketlerinin CEO’larına rekor ücret Britanya'nın en büyük şirketlerinin CEO'larına rekor ücret 12 Ağustos 2024 08:37
Çinli şirketin tasfiye duruşması ertelendi Çinli şirketin tasfiye duruşması ertelendi 12 Ağustos 2024 08:35
Avustralya Merkez Bankası belirsizliğe işaret etti Avustralya Merkez Bankası belirsizliğe işaret etti 12 Ağustos 2024 08:33
BoE üyesi Mann: Mal ve hizmet fiyatlarının yeniden yükselmeye hazırlanıyor BoE üyesi Mann: Mal ve hizmet fiyatlarının yeniden yükselmeye hazırlanıyor 12 Ağustos 2024 08:31
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek 11 Ağustos 2024 13:46
Avrupa gaz fiyatları tırmanan jeopolitik gerilimle 8 ayın zirvesine çıktı Avrupa gaz fiyatları tırmanan jeopolitik gerilimle 8 ayın zirvesine çıktı 11 Ağustos 2024 11:15
Küresel yazılım sorunu hava yolu şirketlerinin hisselerini düşürdü Küresel yazılım sorunu hava yolu şirketlerinin hisselerini düşürdü 11 Ağustos 2024 11:10
Emtia piyasasında altın öne çıktı Emtia piyasasında altın öne çıktı 09 Ağustos 2024 11:16
Haziran ayı dış ticaret endeksleri açıklandı Haziran ayı dış ticaret endeksleri açıklandı 09 Ağustos 2024 10:47
Brent petrolde talep endişeleri devam ediyor Brent petrolde talep endişeleri devam ediyor 09 Ağustos 2024 10:00
Meksika Merkez Bankası sürpriz bir kararla faiz oranını indirdi Meksika Merkez Bankası sürpriz bir kararla faiz oranını indirdi 09 Ağustos 2024 09:55
Navlun fiyatlarında düşüş üçüncü haftaya taşındı Navlun fiyatlarında düşüş üçüncü haftaya taşındı 09 Ağustos 2024 09:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler