CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 yükselişle 8.953,20 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 04 Ekim 2024 10:02

Son Güncelleme Tarihi 04 Ekim 2024 10:03

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,97 puan ve yüzde 0,62 artışla 8.953,20 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1 ile tekstil deri, tek kaybettiren yüzde 0,66 ile spor oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 8.898,23 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, bugün istihdam piyasasına ilişkin verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, dün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 49,38'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,09'a geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de mortgage faizleri yükseldi ABD'de mortgage faizleri yükseldi 02 Ekim 2024 16:45
ABD’de özel sektör istihdamı eylülde beklentileri aştı ABD'de özel sektör istihdamı eylülde beklentileri aştı 02 Ekim 2024 16:15
Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı ağustosta sabit kaldı Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ağustosta sabit kaldı 02 Ekim 2024 12:32
Japonya Maliye Bakanı Kato: BoJ’un piyasalarla kapsamlı bir iletişim kurmasını bekliyoruz Japonya Maliye Bakanı Kato: BoJ'un piyasalarla kapsamlı bir iletişim kurmasını bekliyoruz 02 Ekim 2024 12:28
ECB: Ekonomik toparlanma zaman içinde güçlenecek ECB: Ekonomik toparlanma zaman içinde güçlenecek 02 Ekim 2024 11:05
Orta Doğu’daki çatışmalar risk iştahını törpülemeye devam ediyor Orta Doğu'daki çatışmalar risk iştahını törpülemeye devam ediyor 02 Ekim 2024 10:35
Petrolde Orta Doğu gerginliği Petrolde Orta Doğu gerginliği 02 Ekim 2024 10:31
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon düştü Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon düştü 01 Ekim 2024 13:06
Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimi sinyali Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyali 01 Ekim 2024 06:45
Goldman Sachs ons altın için tahminini yükseltti Goldman Sachs ons altın için tahminini yükseltti 01 Ekim 2024 09:07
Çin’de konut fiyatları küçük bir artış gösterdi Çin'de konut fiyatları küçük bir artış gösterdi 01 Ekim 2024 09:05
Avustralya’da konut değerlerindeki artış sürüyor Avustralya'da konut değerlerindeki artış sürüyor 01 Ekim 2024 09:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler