Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 10.357,17 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2025 10:02

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,27 değer kaybederek 10.316,40 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,78 puan ve yüzde 0,40 artışla 10.357,17 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,45 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 7,65 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 1,06 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasında yeni bir tarife restleşmesi olabileceğine dair endişeler sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla artan faiz indirimi beklentileri risk iştahını destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ise New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

