Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,49 ile orman,kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 3,61 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini, tansiyon azalsa da risklerin hala masada olduğunu belirterek, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi.