Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 37 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 2,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,85 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,86 ile madencilik oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini bildirdi.