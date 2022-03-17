Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,42 ve holding endeksi yüzde 2,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,89 ile metal, ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 4,17 ile turizm oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.

TCMB, çatışmaya dönüşen jeopolitik risklerin ve salgında varyantların, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin daha da artmasına yol açtığı açıklamasında bulundu.