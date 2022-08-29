Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,58 puan değer kaybederek 3.129,52'ye indi.

Toplam işlem hacmi 30,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,49 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,49 ile turizm oldu.

Analistler, küresel çapta artan resesyon riskine karşın, Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin verdiği "şahin" mesajların ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini aktaran analistler, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.