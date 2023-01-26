Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,34 puan değer kaybederek 5.280,42'ye indi. Toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,24 ve holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerinde herhangi bir değişikliğe gitmediklerini belirterek, "2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk." dedi

Analistler, TCMB'nin enflasyon tahminlerinde değişiklik olmamasının ardından piyasalarda yön arayışının etkili olduğunu bildirdi.

Öğleden sonra ABD'de başta büyüme ve yeni konut satışları olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.350 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.