Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 107,87 puan değer kaybederek 4.868,68'e indi. Toplam işlem hacmi 38,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKS SPOR OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 3,23, holding endeksi yüzde 2,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,95 ile inşaat oldu.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildiğini belirterek, bankanın faiz artışlarına gelecek toplantıdan sonra ara verebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını ifade etti.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ADP özel sektör istihdam raporunun takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.