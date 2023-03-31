Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,22 puan değer kaybederek 4.832,85'e indi. Toplam işlem hacmi 19 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,15 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile elektrik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin büyük oranda geride kalması ve para politikalarında şahin adımların sonuna yaklaşıldığına yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.