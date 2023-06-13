Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,72 puan azalarak 5.463,26'ya indi. Toplam işlem hacmi 38,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi yüzde 2,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 4,19 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini bildirdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1'e gerileyeceğinin tahmin edildiğini aktaran analistler, veriyle birlikte varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceği söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 seviyesinin destek, 5.650 ve 5.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.