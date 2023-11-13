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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 değer kaybederek 7.735,97 puana indi.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2023 13:22

Son Güncelleme Tarihi 13 Kasım 2023 13:22

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,37 puan azalışla 7.735,97 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 37,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,64 ve holding endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,09 ile sigorta oldu.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2023'te cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü belirterek, bu hafta gözlerin dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.650 puanın destek, 7.750 ve 7.950 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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