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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kaybederek 7.673,76 puana indi.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2023 13:15

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2023 13:15

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,85 puan azalışla 7.673,76 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 27,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,2, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,3 ile orman kağıt basım en çok gerileyen yüzde 3,41 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmeye devam etmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını söyledi.

Öte yandan, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayımladığı Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporunda, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirdi.

Mayıs seçimlerinin ardından daha Ortodoks politikalara dönüşün kredi açısından olumlu olduğu belirtilen raporda, önemli makroekonomik dengesizliklerin azaltılmasının zaman alacağı aktarıldı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de CB tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.530 puanın destek, 7.700 ve 7.810 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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