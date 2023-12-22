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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,16 değer kaybederek 7.675,18 puana indi.

Oluşturma Tarihi 22 Aralık 2023 13:32

Son Güncelleme Tarihi 22 Aralık 2023 13:32

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,30 puan azalışla 7.675,18 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 26,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 011, holding endeksi yüzde 1,52 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kaybettiren yüzde 2,55 ile inşaat, en çok kazandıran yüzde 0,3 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl başlaması öngörülen faiz indirimlerinin süresi ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamalarına çevrildiğini söyledi.

Öte yandan dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti.

PPK metninde, "Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir." ifadesi dikkati çekti.

Dün açıklanan verilere göre, TCMB toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, yurt dışı yerleşiklerin yıl başından bu yana hisse senetlerindeki toplam alımı da yaklaşık 1 milyar 175 milyon dolar oldu.

Analistler, bugün öğleden sonra yurt ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.810 seviyesinin direnç, 7.590 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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