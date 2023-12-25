CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,57 değer kaybıyla 7.363,71 puandan tamamladı. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken en çok kaybettiren yüzde 6 ile bilişim oldu.

Oluşturma Tarihi 25 Aralık 2023 13:20

Son Güncelleme Tarihi 25 Aralık 2023 13:20

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 193,9 puan azalışla 7.363,71 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 19 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,6, holding endeksi yüzde 2,11 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri değer kaybederken en çok kaybettiren yüzde 6 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında birçok borsada işlem gerçekleşmediğini hatırlatarak, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) martta yüzde 85 ihtimalle politika faizini düşürmeye başlayacağının tahmin edildiğini belirten analistler, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin bankanın adımları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı 23 Aralık 2023 09:04
Avrupa ve ABD’de borsalar bugün Noel tatilinde olacak Avrupa ve ABD'de borsalar bugün Noel tatilinde olacak 25 Aralık 2023 09:47
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 25 Aralık 2023 10:02
Japonya 2024 mali yılı savunma bütçesini onayladı Japonya 2024 mali yılı savunma bütçesini onayladı 23 Aralık 2023 08:54
ABD’de yeni konut satışları sert düştü ABD’de yeni konut satışları sert düştü 23 Aralık 2023 08:59
Borsa İstanbul’dan BIST 500 Endeksi’nin hesaplanmasına ilişkin açıklama Borsa İstanbul'dan BIST 500 Endeksi'nin hesaplanmasına ilişkin açıklama 22 Aralık 2023 15:52
Almanya’da konut fiyatları geriledi Almanya’da konut fiyatları geriledi 22 Aralık 2023 13:12
İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı 22 Aralık 2023 11:14
Birleşik Krallık’ta perakende satışları arttı Birleşik Krallık'ta perakende satışları arttı 22 Aralık 2023 11:09
Fitch’ten dikkat çeken küresel ekonomi yorumu: Tam olarak yansımadı Fitch'ten dikkat çeken küresel ekonomi yorumu: Tam olarak yansımadı 22 Aralık 2023 09:14
İngiltere’de otomobil üretimi hem iç pazar hem de ihracata yönelik arttı İngiltere'de otomobil üretimi hem iç pazar hem de ihracata yönelik arttı 22 Aralık 2023 09:10
Rus bankalarının karı Kasım’da 3 milyar dolara ulaştı Rus bankalarının karı Kasım'da 3 milyar dolara ulaştı 22 Aralık 2023 09:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,00
%0,2001
ALTIN
998,80
%-0,1196
DOLAR
998,45
%-0,1555
EURO
974,80
%-2,5203
BORSA
995,81
%-0,4192
ALTIN
1.009,85
%0,9848
DOLAR
1.024,90
%2,4904
EURO
921,60
%-7,8405
BORSA
1.054,87
%5,4865
ALTIN
1.019,71
%1,9714
DOLAR
1.050,74
%5,0736
EURO
925,52
%-7,448
BORSA
1.782,16
%78,2163
ALTIN
1.562,42
%56,2416
DOLAR
1.623,67
%62,3672
EURO
1.350,57
%35,0573
BORSA
BİST En Aktif Hisseler