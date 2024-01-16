CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kaybıyla 8.017,38 puana geriledi.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2024 13:25

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2024 13:25

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,64 puan ve yüzde 0,33 azalışla 8.017,38 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle başlayan negatif seyrin yurt içi piyasalara da taşındığını belirtti.

Öte yandan, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.900 seviyelerinin destek, 8.100 ve 8.150 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor 16 Ocak 2024 09:07
Şirketlerin finansal raporlarını son açıklama tarihleri belli oldu Şirketlerin finansal raporlarını son açıklama tarihleri belli oldu 15 Ocak 2024 16:40
HSBC beklentisini açıkladı: Asya para birimleri toparlanabilir HSBC beklentisini açıkladı: Asya para birimleri toparlanabilir 15 Ocak 2024 16:36
Almanya ekonomisinde 2024 yılında geçici bir iyileşme öngörülüyor Almanya ekonomisinde 2024 yılında geçici bir iyileşme öngörülüyor 15 Ocak 2024 16:34
BlackRock: Fed’den faiz indirim beklentileri fazla iyimser BlackRock: Fed'den faiz indirim beklentileri fazla iyimser 15 Ocak 2024 16:32
Goldman Sachs: Fed faiz indirimlerine Mart’ta başlayabilir Goldman Sachs: Fed faiz indirimlerine Mart'ta başlayabilir 15 Ocak 2024 16:24
Davos’ta başekonomistler küresel ekonomide zayıflık öngörüyor Davos'ta başekonomistler küresel ekonomide zayıflık öngörüyor 15 Ocak 2024 15:47
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi Kasım ayında düşüş gösterdi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi Kasım ayında düşüş gösterdi 15 Ocak 2024 14:26
ECB üyesi: Bu yıl hiç faiz indirimi olmaması mümkün ECB üyesi: Bu yıl hiç faiz indirimi olmaması mümkün 15 Ocak 2024 16:28
Veriler açıklandı: Almanya ekonomisi küçüldü Veriler açıklandı: Almanya ekonomisi küçüldü 15 Ocak 2024 14:23
Euro Bölgesi’nden 20 milyar avronun üzerinde ticaret fazlası Euro Bölgesi'nden 20 milyar avronun üzerinde ticaret fazlası 15 Ocak 2024 14:00
Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Ocak ne kadar? Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Ocak ne kadar? 15 Ocak 2024 11:34
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,66
%0,0664
DOLAR
1.000,61
%0,061
BORSA
996,96
%-0,304
EURO
994,98
%-0,5016
ALTIN
1.041,12
%4,112
DOLAR
1.029,42
%2,9421
BORSA
1.047,25
%4,7254
EURO
1.019,20
%1,9196
ALTIN
1.051,29
%5,1291
DOLAR
1.006,89
%0,689
BORSA
1.073,65
%7,365
EURO
1.079,64
%7,964
ALTIN
1.610,80
%61,0799
DOLAR
1.614,68
%61,4675
BORSA
1.659,08
%65,9079
EURO
1.824,02
%82,4019
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler