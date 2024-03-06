Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,39 puan azalışla 8.847,12 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 47,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,16, holding endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,75 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,21 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ile ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verileri öncesinde temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, söz konusu seyrin yurt içi piyasalara da taşındığını söyledi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankasının ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacağını aktardı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Almanya'da ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde perakende satışları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Fed Bej kitap raporu ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.