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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 değer kaybederek 10.256,04 puana indi.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2024 13:19

Son Güncelleme Tarihi 08 Mayıs 2024 13:19

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,46 puan azalışla 10.256,04 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 41,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,84, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,39 ile sigorta, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması yön arayışını öne çıkarıyor.

Öte yandan, ekonomi yönetiminin attığı adımlar TL varlıklara ilgiyi artırmaya devam ederken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına geriledi. Türkiye'nin CDS'i şu sıralarda 279,33 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, söz konusu harekette, Türkiye'nin yurt dışı swap kanallarını açmak için adımlar attığına yönelik haber akışının etkili olduğunu ifade etti.

Öğleden sonra yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.470 ve 10.650 seviyelerinin direnç, 10.230 ve 10.150 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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