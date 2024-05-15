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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kaybederek 10.149,72 puana indi.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2024 13:18

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2024 13:18

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,70 puan azalışla 10.149,72 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 40,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,15 ile spor, en çok gerileyen bankacılık oldu.

ENFLASYON VERİSİ YATIRIMCILARIN ODAĞINA YERLEŞTİ

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" fiyatlamalarının öne çıkmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında yerleşti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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