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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 değer kaybederek 10.622,83 puana indi.

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2024 13:18

Son Güncelleme Tarihi 29 Mayıs 2024 13:18

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,66 puan azalışla 10.622,83 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 36 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,76 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 2,16 ile bilişim oldu.

YURT İÇİNDE VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği artırmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in Bej Kitap raporunun yanı sıra banka yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,02
%0,2018
EURO
999,53
%-0,0469
DOLAR
998,12
%-0,188
BORSA
996,95
%-0,3047
ALTIN
1.109,52
%10,9515
EURO
1.104,53
%10,4527
DOLAR
978,17
%-2,1829
BORSA
1.257,10
%25,7104
ALTIN
1.137,48
%13,748
EURO
1.115,32
%11,5318
DOLAR
1.074,81
%7,4811
BORSA
1.331,66
%33,1657
ALTIN
1.757,71
%75,7714
EURO
1.708,90
%70,8901
DOLAR
2.326,61
%132,6607
BORSA
2.249,79
%124,9794
ALTIN
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