CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 değer kaybederek 10.064,86 puana indi.

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2024 13:17

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,11 puan azalışla 10.064,86 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 1,49 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,40 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 2,18 ile spor oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2024'te cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisinin ardından hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade etti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanın destek,10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı 07 Haziran 2024 15:41
Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 07 Haziran 2024 15:08
Bundesbank: Alman ekonomisi yavaş yavaş ivme kazanıyor Bundesbank: Alman ekonomisi yavaş yavaş ivme kazanıyor 07 Haziran 2024 14:23
Küresel gıda fiyatları art arda üçüncü kez arttı Küresel gıda fiyatları art arda üçüncü kez arttı 07 Haziran 2024 13:08
ECB üyesi: Bundan sonraki adımlarda veri odaklı olunacak ECB üyesi: Bundan sonraki adımlarda veri odaklı olunacak 07 Haziran 2024 12:33
Almanya’da sanayi üretimi düştü Almanya'da sanayi üretimi düştü 07 Haziran 2024 11:23
IMF ve Almanya ECB’nin faiz indirimi kararından memnun IMF ve Almanya ECB'nin faiz indirimi kararından memnun 07 Haziran 2024 10:17
Çin’in ihracatında büyüme hızlandı Çin'in ihracatında büyüme hızlandı 07 Haziran 2024 10:05
ECB’de gözler Eylül toplantısına çevrildi ECB'de gözler Eylül toplantısına çevrildi 07 Haziran 2024 10:13
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 10 Haziran 2024 10:11
Küresel piyasalarda gözler Fed ve BoJ’a çevrildi Küresel piyasalarda gözler Fed ve BoJ'a çevrildi 10 Haziran 2024 09:23
Petrol fiyatları güçlü talep öngörüsüyle arttı Petrol fiyatları güçlü talep öngörüsüyle arttı 07 Haziran 2024 09:45
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,18
%0,5177
ALTIN
1.000,00
%0
EURO
998,76
%-0,1243
DOLAR
990,58
%-0,9419
BORSA
1.234,07
%23,4067
ALTIN
1.107,92
%10,7918
EURO
1.110,57
%11,0574
DOLAR
965,67
%-3,4326
BORSA
1.307,25
%30,7254
ALTIN
1.135,84
%13,5843
EURO
1.121,42
%12,1424
DOLAR
978,08
%-2,1922
BORSA
2.208,57
%120,8566
ALTIN
1.755,19
%75,5185
EURO
1.718,26
%71,8257
DOLAR
1.785,03
%78,5033
BORSA
BİST En Aktif Hisseler