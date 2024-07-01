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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,33 değer kaybederek 10.399,46 puana indi.

Oluşturma Tarihi 01 Temmuz 2024 13:14

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 248,45 puan azalışla 10.399,46 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 49,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,09, holding endeksi yüzde 2,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile spor, en çok gerileyen yüzde 5,17 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiği söyledi.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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