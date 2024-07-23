CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kaybederek 11.090,07 puana indi.

Oluşturma Tarihi 23 Temmuz 2024 13:13

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,68 puan azalışla 11.090,07 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 46,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,36 ile bilişim, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade edilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

Öğleden sonra ayrıca ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.250 ve 11.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Biden’ın yarıştan çekilmesi ons altına değer kazandırdı Biden'ın yarıştan çekilmesi ons altına değer kazandırdı 22 Temmuz 2024 09:01
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Temmuz 2024 10:01
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı 23 Temmuz 2024 10:56
Altının gramı 2 bin 536 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 536 liradan işlem görüyor 23 Temmuz 2024 10:51
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek 21 Temmuz 2024 12:53
Yurt içinde gözler TCMB’ye çevrildi Yurt içinde gözler TCMB'ye çevrildi 23 Temmuz 2024 09:24
Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı Küresel piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı 20 Temmuz 2024 11:34
Alman ekonomisi büyüyemiyor Alman ekonomisi büyüyemiyor 20 Temmuz 2024 11:32
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT’te büyük düşüş! Mazot veya benzin fiyatı için indirim geliyor mu? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT'te büyük düşüş! Mazot veya benzin fiyatı için indirim geliyor mu? 20 Temmuz 2024 11:22
Altın fiyatları için rüzgar tersinden esiyor! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatları için rüzgar tersinden esiyor! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 20 Temmuz 2024 09:42
Hazine haftaya 3 ihale, 1 kira sertifikası satışı yapacak Hazine haftaya 3 ihale, 1 kira sertifikası satışı yapacak 19 Temmuz 2024 16:01
Bankacılık sektörünün kredi hacmi yaklaşık 14 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi yaklaşık 14 trilyon lira oldu 19 Temmuz 2024 14:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,94
%0,1938
ALTIN
995,91
%-0,4087
DOLAR
995,82
%-0,4178
EURO
992,72
%-0,7278
BORSA
1.308,81
%30,8809
ALTIN
1.136,84
%13,6835
DOLAR
1.141,44
%14,1443
EURO
1.002,40
%0,2402
BORSA
1.386,43
%38,6429
ALTIN
1.147,94
%14,7941
DOLAR
1.170,21
%17,0213
EURO
1.029,72
%2,9715
BORSA
2.342,33
%134,233
ALTIN
1.758,89
%75,8888
DOLAR
1.808,30
%80,8295
EURO
1.658,46
%65,8462
BORSA
BİST En Aktif Hisseler