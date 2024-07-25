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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 10.970,41 puana indi.

Oluşturma Tarihi 25 Temmuz 2024 14:00

Son Güncelleme Tarihi 25 Temmuz 2024 14:06

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,17 puan azalışla 10.970,41 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 41,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,32 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,36 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış baskısının derinleşmesiyle negatif bir seyir izlediğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yoğunlaşan bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamamasının yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ettiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakmasına ise kesin gözle bakıldığını bildirdi.

Bununla birlikte Banka'nın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.750 puanın destek, 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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