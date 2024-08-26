CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 9.647,99 puana geriledi.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2024 13:22

Son Güncelleme Tarihi 26 Ağustos 2024 13:22

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,54 puan azalışla 9.647,99 puana düştü. Toplam işlem hacmi 32,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,66 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,79 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda uzun süredir tarihi yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini bildirdi.

Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi.

Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu görülüyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.750 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
BDDK’dan Enpara Bank AŞ’ye faaliyet izni BDDK'dan Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni 23 Ağustos 2024 09:24
ECB üyesi Kazaks iki faiz indirimi daha öngörüyor ECB üyesi Kazaks iki faiz indirimi daha öngörüyor 23 Ağustos 2024 08:44
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı 22 Ağustos 2024 16:12
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel arttı 22 Ağustos 2024 16:07
Yabancılar 297,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 297,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı 22 Ağustos 2024 15:06
Merkez Bankası rezervleri 152,9 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 152,9 milyar dolar oldu 22 Ağustos 2024 14:59
Almanya’da şirket faaliyetleri daralmaya devam etti Almanya'da şirket faaliyetleri daralmaya devam etti 22 Ağustos 2024 13:16
Ham çelik üretimi küresel bazda düştü Ham çelik üretimi küresel bazda düştü 22 Ağustos 2024 13:11
ABD verileri Brent petrolü geriletti ABD verileri Brent petrolü geriletti 22 Ağustos 2024 09:52
BoE’nin faizi Eylül’de sabit tutması bekleniyor BoE'nin faizi Eylül'de sabit tutması bekleniyor 22 Ağustos 2024 09:20
Güney Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi Güney Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi 22 Ağustos 2024 09:16
Xu: Uyarılar piyasa tarafından yanlış anlaşıldı Xu: Uyarılar piyasa tarafından yanlış anlaşıldı 22 Ağustos 2024 09:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler