CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kaybederek 10.479,17 puana indi.

Oluşturma Tarihi 10 Eylül 2025 13:23

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,92 puan ve yüzde 0,07 azalışla 10.479,17 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 47,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi ise yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla düşen yüzde 8,55 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Yurt içinde sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 5 artış gösterdi.

Küresel piyasalar, ABD'deki tarım dışı istihdam verilerindeki aşağı yönlü revizyonun ardından ABD Merkez Bankasının faiz indirimi beklentileriyle alıcılı bir seyir izlerken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 10.554,24 puanı görmesinin ardından gelen satışlarla günün ilk yarısını önceki kapanışının altında tamamladı.

Analistler günün geri kalanında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 08 Eylül 2025 16:54
Çin’in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı Çin'in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı 08 Eylül 2025 13:58
UAEA: İran’la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi UAEA: İran'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi 08 Eylül 2025 13:08
Ağustos’ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Ağustos'ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu 08 Eylül 2025 10:38
ABD: Rusya’ya yönelik ’baskıyı’ artırmaya hazırız ABD: Rusya'ya yönelik 'baskıyı' artırmaya hazırız 08 Eylül 2025 10:13
Çin’de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı Çin'de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı 08 Eylül 2025 10:08
Çin’in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı Çin'in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı 07 Eylül 2025 15:28
Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek 07 Eylül 2025 13:46
Emtia piyasaları istihdam verileri sonrasında karışık seyretti Emtia piyasaları istihdam verileri sonrasında karışık seyretti 07 Eylül 2025 11:10
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 06 Eylül 2025 09:09
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü açıkladı: Küresel gıda fiyatları artıyor Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü açıkladı: Küresel gıda fiyatları artıyor 05 Eylül 2025 15:42
ABD’de işsizlik oranı arttı ABD'de işsizlik oranı arttı 05 Eylül 2025 15:36
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler