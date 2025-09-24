CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybederek 11.291,31 puana indi.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2025 13:13

Günün ilk yarısında satış ağırlıklı seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,43 puan ve yüzde 0,36 azalışla 11.291,31 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 2,79 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen yüzde 1,86 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD'deki enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin açıklamalarının ardından karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel negatif bir seyir izledi.

Yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi, eylülde geçen aya göre 0,4 puan azalarak 100,2'ye gerilerken, imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de yeni konut satışları, mortgage başvuruları ile inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 22 Eylül 2025 09:50
Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını sabit tuttu 22 Eylül 2025 08:42
Emtia piyasaları Fed’in faiz kararı sonrası karışık seyretti Emtia piyasaları Fed'in faiz kararı sonrası karışık seyretti 21 Eylül 2025 11:23
Uzmanlar, Fed’in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor Uzmanlar, Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını beklenenden daha fazla indirebileceğini öngörüyor 21 Eylül 2025 11:21
AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi 19 Eylül 2025 16:17
Trump’ın vergi hamlesi, Almanya’nın dış ticaret fazlasını baskılıyor Trump'ın vergi hamlesi, Almanya'nın dış ticaret fazlasını baskılıyor 19 Eylül 2025 15:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 19 Eylül 2025 14:01
Almanya’da üretici fiyatlarında 16 ayın en sert düşüşü Almanya'da üretici fiyatlarında 16 ayın en sert düşüşü 19 Eylül 2025 11:18
Brent petrolün varili 66,83 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,83 dolardan işlem görüyor 19 Eylül 2025 09:32
İngiltere’de tüketici güveni geriledi İngiltere'de tüketici güveni geriledi 19 Eylül 2025 08:52
BoJ faiz oranını sabit bıraktı BoJ faiz oranını sabit bıraktı 19 Eylül 2025 08:54
Japonya’da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı Japonya'da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı 19 Eylül 2025 08:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler