Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 119,71 puan ve yüzde 1,09 azalışla 10.860,02 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 52,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 0,97 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 1,77 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının aralık ayında faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentilerin gerilemesiyle negatif bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki seyre paralel günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün kalanında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 seviyelerinin destek, 10.950 ve 11.050 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.