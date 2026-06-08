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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek 13.656,10 puana düştü.

AA

Oluşturma Tarihi 08 Haziran 2026 13:12

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,09 puan ve yüzde 0,28 düşüşle 13.656,10 puana indi.

Toplam işlem hacmi 69 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,77 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 1,91 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden alevlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nda tarafların karşılıklı saldırılarıyla Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Çatışmaların giderek şiddetlenmesi, yakın vadede diplomatik bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik beklentileri zayıflattı.

BIST 100 endeksi, söz konusu gelişmelerin etkisiyle günün ilk yarısını düşüşle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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